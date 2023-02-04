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"Мой район. Навигатор": в Дмитровском районе возвели новую поликлинику

"Мой район. Навигатор": в Дмитровском районе возвели новую поликлинику

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В Дмитровском районе, который активно застраивается, для жителей возвели новую поликлинику. Это хорошая новость для 66 тысяч москвичей. В основном это те, кто живет в новых жилых комплексах. Теперь им доступны все обследования на современном оборудовании. Поликлиника откроется в марте.

В поликлинике будут работать 84 специалиста, а принимать они смогут 750 человек в день. Для качественной и быстрой диагностики есть все необходимое – современные аппараты узи, рентген, маммограф и эндоскопическое оборудование. В планах до 2025 года построить в столице 32 поликлиники по новому московскому стандарту.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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