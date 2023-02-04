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Транспорт

"Мой район. Навигатор": пригородный вокзал в Очаково-Матвеевском

"Мой район. Навигатор": пригородный вокзал в Очаково-Матвеевском

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Создание современного пригородного вокзала в Очаково-Матвеевском уже на финишной прямой. Он построен на 90%, все работы завершат до конца года. Сейчас на станции делают покрытие платформы, остекляют эскалаторный павильон, монтируют инженерные сети и проводят отделочные работы в северном вестибюле. Еще благоустраивают территорию возле станции.

Через "Очаково" пройдет четвертый московский диаметр. Здесь можно будет пересесть на метро и МЦК. В итоге получится крупный пригородный вокзал с современной инфраструктурой и двумя новыми платформами. Чтобы железнодорожные пути можно было пересекать удобно и безопасно, построят надземный крытый переход.

Станция "Очаково" станет важным ТПУ для жителей района, отсюда они смогут доезжать до семи центральных возкалов столицы. В перспективе станция будет принимать более 11 тысяч пассажиров ежедневно. В течение нескольких лет рядом с пригородным вокзалом построят два деловых центра.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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