Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:10

Город

"Мой район. Навигатор": "Москва Доверие" стал общедоступным телеканалом в столице

"Мой район. Навигатор": "Москва Доверие" стал общедоступным телеканалом в столице

"Мой район. Навигатор": реставраторы открыли фрески в церкви на Новой Басманной улице

"Мой район.Навигатор": программа в честь юбилея первой Всесоюзной выставки пройдет на ВДНХ

Новости часа: уголовное дело завели после нападения собаки на двоих детей в Пушкине

Собянин: за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Новости часа: студенты вузов РФ изучат цели СВО на обновленном курсе истории с 1 сентября

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Собянин сообщил о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин: реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится в 2023 году

Федеральная конкурсная комиссия утвердила телеканал "Москва Доверие" в список обязательных общедоступных муниципальных каналов для ЦФО. Как подчеркнул руководитель департамента средств массовой информации и рекламы столицы Иван Шубин, канал уделяет большое внимание освещению важных муниципальных проектов.

Кроме того, в сетке "Москва Доверие" есть фильмы, которые вошли в историю российского и мирового кинематографа. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городтехнологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика