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"Мой район. Навигатор": "Москва Доверие" стал общедоступным телеканалом в столице
Федеральная конкурсная комиссия утвердила телеканал "Москва Доверие" в список обязательных общедоступных муниципальных каналов для ЦФО. Как подчеркнул руководитель департамента средств массовой информации и рекламы столицы Иван Шубин, канал уделяет большое внимание освещению важных муниципальных проектов.
Кроме того, в сетке "Москва Доверие" есть фильмы, которые вошли в историю российского и мирового кинематографа. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор