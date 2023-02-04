"Мой район. Навигатор": "Москва Доверие" стал общедоступным телеканалом в столице

Федеральная конкурсная комиссия утвердила телеканал "Москва Доверие" в список обязательных общедоступных муниципальных каналов для ЦФО. Как подчеркнул руководитель департамента средств массовой информации и рекламы столицы Иван Шубин, канал уделяет большое внимание освещению важных муниципальных проектов.

Кроме того, в сетке "Москва Доверие" есть фильмы, которые вошли в историю российского и мирового кинематографа. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".