Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 23:45

Город

"Мой район. Навигатор": реставраторы открыли фрески в церкви на Новой Басманной улице

"Мой район. Навигатор": реставраторы открыли фрески в церкви на Новой Басманной улице

"Мой район.Навигатор": программа в честь юбилея первой Всесоюзной выставки пройдет на ВДНХ

Новости часа: уголовное дело завели после нападения собаки на двоих детей в Пушкине

Собянин: за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Новости часа: студенты вузов РФ изучат цели СВО на обновленном курсе истории с 1 сентября

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Собянин сообщил о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин: реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится в 2023 году

Новости часа: Turkish Airlines не принимает оплату за авиабилеты картой "Мир"

Реставраторы полностью раскрыли живопись первой половины XVIII века в верхнем храме церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице. Эту церковь еще называют жемчужиной петровского барокко.

Во время реставрации в верхнем храме удалось обнаружить старинные фрески. Теперь мастерам предстоит воссоздать всю утраченную иконографию и отреставрировать лепной декор. Специалисты будут работать на строительных лесах, под куполом, на высоте почти 45 метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика