"Мой район. Навигатор": реставраторы открыли фрески в церкви на Новой Басманной улице

Реставраторы полностью раскрыли живопись первой половины XVIII века в верхнем храме церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице. Эту церковь еще называют жемчужиной петровского барокко.

Во время реставрации в верхнем храме удалось обнаружить старинные фрески. Теперь мастерам предстоит воссоздать всю утраченную иконографию и отреставрировать лепной декор. Специалисты будут работать на строительных лесах, под куполом, на высоте почти 45 метров.

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