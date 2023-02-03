03 февраля, 23:45Город
"Мой район. Навигатор": реставраторы открыли фрески в церкви на Новой Басманной улице
Реставраторы полностью раскрыли живопись первой половины XVIII века в верхнем храме церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице. Эту церковь еще называют жемчужиной петровского барокко.
Во время реставрации в верхнем храме удалось обнаружить старинные фрески. Теперь мастерам предстоит воссоздать всю утраченную иконографию и отреставрировать лепной декор. Специалисты будут работать на строительных лесах, под куполом, на высоте почти 45 метров.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор