"Мой район.Навигатор": программа в честь юбилея первой Всесоюзной выставки пройдет на ВДНХ

В 2023 году исполняется 100 лет с проведения первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Десятки событий в честь этой даты готовят на ВДНХ.

Например, 7 февраля для посетителей откроется выставка, на которой будут представлены уникальные архивные материалы. В музее истории ВДНХ экскурсоводы расскажут, как первая Всесоюзная выставка собрала людей после гражданской войны, чтобы начать восстанавливать страну в 20-е годы ХХ века. Всего за два месяца в 1923 году выставку посетили более двух миллионов человек.

В честь столетия Выставки сотрудники ВДНХ также готовят тематические лекции и много других форматов познавательных развлечений. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".