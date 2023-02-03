"Мой район. Навигатор": Химер и грифонов можно увидеть на фасаде здания в центре столицы

Химер, грифонов и драконов можно увидеть на фасаде здания в центре столицы на Чистопрудном бульваре. Его так и называют – дом со зверями.

Возвели доходный дом в 1909 году специально для храма Святой Троицы на Грязех. Барельефы с мифическими птицами, растениями и животными придумал художник Сергей Вашков, ученик Васнецова.

Дом со зверями можно увидеть в советском кино, например в картине "Подкидыш" Татьяны Лукашевич, в "Покровских воротах" Михаила Козакова, а также в легендарном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".