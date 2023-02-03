"Мой район. Навигатор": строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро поможет экономить в пути до 20 минут. Его открытия больше всего ждут жители пяти районов – Дмитровского и Бескудниковского, Восточного Дегунина, Лианозова и поселка Северный.

На Люблинско-Дмитровской линии в данный момент возводят сразу три станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". На "Яхромской" уже началась отделка, ее оформят в красных и белых цветах, а главным элементов станет гигантское панно размером 160 на 5 метров из десятков алюминиевых панелей. На каждой – сюжет о жизни Москвы прошлых лет с узнаваемыми улицами, памятниками и яркими образами горожан.

Станция "Лианозово" расположена недалеко от пересечения Дмитровского шоссе с Савеловским направлением МЖД. Именно она окажется наиболее востребованной – здесь будет пересадка на МЦД-1. Железнодорожную платформу Лианозово даже планируют перенести поближе к строящейся станции. В итоге дорога от подземки до диаметра займет около двух минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".