"Мой район. Навигатор": Мост через затон Новинки достраивают на месте бывшего завода ЗИЛ

Мост через затон Новинки достраивают на территории бывшего завода ЗИЛ. Совсем скоро у московских автомобилистов появится новый маршрут.

Мост заметно разгрузит Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова, а также улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов на полуострове. Жители смогут напрямую попасть на станцию метро "Технопарк" или на проспект Андропова.

Мост готов уже на 80 процентов, работы планируют завершить к началу лета.