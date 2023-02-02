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02 февраля, 22:35

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"Мой район. Навигатор": Мост через затон Новинки достраивают на месте бывшего завода ЗИЛ

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Мост через затон Новинки достраивают на территории бывшего завода ЗИЛ. Совсем скоро у московских автомобилистов появится новый маршрут.

Мост заметно разгрузит Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова, а также улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов на полуострове. Жители смогут напрямую попасть на станцию метро "Технопарк" или на проспект Андропова.

Мост готов уже на 80 процентов, работы планируют завершить к началу лета.

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