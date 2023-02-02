02 февраля, 22:35Город
"Мой район. Навигатор": Мост через затон Новинки достраивают на месте бывшего завода ЗИЛ
Мост через затон Новинки достраивают на территории бывшего завода ЗИЛ. Совсем скоро у московских автомобилистов появится новый маршрут.
Мост заметно разгрузит Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова, а также улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов на полуострове. Жители смогут напрямую попасть на станцию метро "Технопарк" или на проспект Андропова.
Мост готов уже на 80 процентов, работы планируют завершить к началу лета.
Программа: Мой район. Навигатор