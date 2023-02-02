Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 20:05

Город

"Мой район. Навигатор": на Лужнецкой набережной появится бульвар с торговой галереей

"Мой район. Навигатор": на Лужнецкой набережной появится бульвар с торговой галереей

Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

Собянин: новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим профильным стационаром РФ

"Жизнь в большом городе": электротранспорт

Новости часа: Путин почтил память защитников Сталинграда

Собянин рассказал о ходе строительства комплекса инфекционной клинической больницы № 1

The City: как провести досуг в Москве

Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

Программа в честь юбилея Всероссийской выставки 1923 года пройдет на ВДНХ

Новости часа: ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки в ДНР

На Лужнецкой набережной в Москве появится бульвар с торговой галереей. Новую зону отдыха построят на месте бывшего авиамоторного завода. Эти объекты инфраструктуры можно назвать долгожданными, так как на Лужнецкой набережной таких мест не хватает. В будущем на бульваре разместятся торговые ряды, где можно будет купить товары для активного и здорового образа жизни.

Главной особенностью зоны отдыха станет необычное озеленение – различные растения высадят прямо на крышах магазинов. Там москвичи смогут не только прогуляться и совершать покупки, но и полюбоваться видами на Москву. С бульвара откроются живописные панорамы на Нескучный сад, Андреевский монастырь и МГУ.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика