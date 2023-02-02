"Мой район. Навигатор": на Лужнецкой набережной появится бульвар с торговой галереей

На Лужнецкой набережной в Москве появится бульвар с торговой галереей. Новую зону отдыха построят на месте бывшего авиамоторного завода. Эти объекты инфраструктуры можно назвать долгожданными, так как на Лужнецкой набережной таких мест не хватает. В будущем на бульваре разместятся торговые ряды, где можно будет купить товары для активного и здорового образа жизни.

Главной особенностью зоны отдыха станет необычное озеленение – различные растения высадят прямо на крышах магазинов. Там москвичи смогут не только прогуляться и совершать покупки, но и полюбоваться видами на Москву. С бульвара откроются живописные панорамы на Нескучный сад, Андреевский монастырь и МГУ.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".