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"Мой район. Навигатор": завершилась реставрация особняка Пантелеева на Земляном Валу

"Мой район. Навигатор": завершилась реставрация особняка Пантелеева на Земляном Валу

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В Таганском районе завершилась реставрация особняка Хлудова-Пантелеева на улице Земляной Вал. Двухэтажный дом в стиле ампир построили во второй половине XIX века на месте сгоревшей усадьбы. Сперва им владел купец Герасим Хлудов, затем дом купил зажиточный крестьянин Филипп Пантелеев.

Реставрация особняка началась в 2020 году. В ходе работ специалистам удалось обнаружить скрытые декоративные элементы – две домовые печи, мозаичный пол и художественный паркет. Реставраторы обновили кирпичную кладку, привели в порядок окна и двери. Также они отреставрировали хрупкую лепнину, делать это пришлось в мастерской. В обновленном доме планируют открыть гостиницу.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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