"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали об успехах медведя Диксона

Житель Московского зоопарка – медведь Диксон – научился выполнять новое задание. Теперь травмированное животное может переворачиваться вверх животом. Это нужно, чтобы зоологи могли более тщательно проводить осмотр зверя. А для самого Диксона такое упражнение помогает укреплять мышцы.

В зоосаде сообщили, что научить животное переворотам довольно сложно, на это потребовалось несколько недель. Предыдущее достижение Диксона – рыбалка. Недавно он впервые поймал форель в своем бассейне.

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