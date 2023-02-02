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"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали об успехах медведя Диксона

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали об успехах медведя Диксона

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Житель Московского зоопарка – медведь Диксон – научился выполнять новое задание. Теперь травмированное животное может переворачиваться вверх животом. Это нужно, чтобы зоологи могли более тщательно проводить осмотр зверя. А для самого Диксона такое упражнение помогает укреплять мышцы.

В зоосаде сообщили, что научить животное переворотам довольно сложно, на это потребовалось несколько недель. Предыдущее достижение Диксона – рыбалка. Недавно он впервые поймал форель в своем бассейне.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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