"Мой район. Навигатор": станция Лесной городок открылась после реконструкции

Самую сложную линию наземного метро – МЦД-4 – запустят в 2023 году. Чтобы полностью открыть диаметр, нужно соединить Киевское и Горьковское направления МЖД. Тем не менее, работа идет полным ходом, в том числе перестраивают платформы. После масштабной реконструкции открылась станция Лесной городок, которая превратилась в пригородный вокзал.

Работы по реконструкции станции шли 3,5 года. При этом движение электричек не прекращалось: рядом с основной стройкой для пассажиров соорудили временный перрон. Теперь на месте старой платформы вырос полноценный пригородный вокзал. Там есть теплые залы ожидания, терминалы для покупки билетов, лифты и эскалаторы.

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