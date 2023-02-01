01 февраля, 20:00Общество
"Мой район. Навигатор": Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели
На этой неделе в Москве погода больше напоминает мартовскую. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что такое тепло является аномалией для февраля. Так, в пятницу, 3 февраля, днем будет от 0 до 2 градусов тепла.
Однако в выходные, 4–5 февраля, все изменится. С субботы температура начнет понижаться – днем будет до 6 градусов мороза, а временами пройдет снег. Как отметил синоптик, наступит мягкая, зимняя и комфортная погода.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор