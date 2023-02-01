"Мой район. Навигатор": Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

На этой неделе в Москве погода больше напоминает мартовскую. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что такое тепло является аномалией для февраля. Так, в пятницу, 3 февраля, днем будет от 0 до 2 градусов тепла.

Однако в выходные, 4–5 февраля, все изменится. С субботы температура начнет понижаться – днем будет до 6 градусов мороза, а временами пройдет снег. Как отметил синоптик, наступит мягкая, зимняя и комфортная погода.

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