Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:10

Город

"Мой район. Навигатор": жители Московского зоопарка

"Мой район. Навигатор": жители Московского зоопарка

Застрявшего кота спасли на северо-востоке Москвы

Жители Одинцова пожаловались на нашествие крыс

Экологи объяснили, почему рыбы не смогли дышать в столичных водоемах

Сотрудники МЧС спасли медведя в Подмосковье

Сотни рыб прибились к проруби из-за нехватки кислорода в столичном озере

Экологи объяснили, почему рыбы не смогли дышать в столичных реках

Сотни рыб прибились к проруби в Москве из-за нехватки кислорода

В Южно-Курильске кони атаковали парковки автомобилей

"Актуальный репортаж": россияне спасли кота, которого хотели усыпить на границе в Таиланде

Одни из самых неугомонных жителей Московского зоопарка – медоеды. В столичном зоосаде живут самец и самка Нео и Тринити. Этих животных называют самыми бесстрашными млекопитающими в мире. Возле их вольера можно легко зарядиться энергией, ведь они не только играют, но и показывают акробатические номера.

Конкуренцию медоедам в активности могут составить сурикаты. Они не такие воинственные, но не менее шустрые и любознательные. Сурикаты постоянно высматривают посетителей в окнах вольера.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
животныегород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика