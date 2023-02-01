"Мой район. Навигатор": жители Московского зоопарка

Одни из самых неугомонных жителей Московского зоопарка – медоеды. В столичном зоосаде живут самец и самка Нео и Тринити. Этих животных называют самыми бесстрашными млекопитающими в мире. Возле их вольера можно легко зарядиться энергией, ведь они не только играют, но и показывают акробатические номера.

Конкуренцию медоедам в активности могут составить сурикаты. Они не такие воинственные, но не менее шустрые и любознательные. Сурикаты постоянно высматривают посетителей в окнах вольера.

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