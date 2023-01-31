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31 января, 22:25

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"Мой район. Навигатор": реконструкция станции Очаково будущего МЦД-4 выполнена на 90%

"Мой район. Навигатор": реконструкция станции Очаково будущего МЦД-4 выполнена на 90%

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Создание современного пригородного вокзала в Очаково-Матвеевском находится на финишной прямой. Он построен на 90%, все работы завершат до конца 2023 года.

В данный момент на станции Очаково делают покрытие платформы, остекляют эскалаторный павильон, монтируют инженерные сети и проводят отделочные работы в северном вестибюле, а еще благоустраивают территорию возле станции. Через Очаково пройдет МЦД-4, там можно будет пересесть на метро,и МЦК. В итоге получится крупный пригородный вокзал с современной инфраструктурой и двумя новыми платформами.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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