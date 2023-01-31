31 января, 22:25Город
"Мой район. Навигатор": реконструкция станции Очаково будущего МЦД-4 выполнена на 90%
Создание современного пригородного вокзала в Очаково-Матвеевском находится на финишной прямой. Он построен на 90%, все работы завершат до конца 2023 года.
В данный момент на станции Очаково делают покрытие платформы, остекляют эскалаторный павильон, монтируют инженерные сети и проводят отделочные работы в северном вестибюле, а еще благоустраивают территорию возле станции. Через Очаково пройдет МЦД-4, там можно будет пересесть на метро,и МЦК. В итоге получится крупный пригородный вокзал с современной инфраструктурой и двумя новыми платформами.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".