"Мой район. Навигатор": в столице восстановят работу кинотеатра "Ударник"

В легендарном московском кинотеатре "Ударник" снова будут устраивать премьеры и фестивали. Работы по восстановлению площадки, закрытой еще в 2010 году, начнутся в ближайшее время и продлятся не меньше четырех лет. Памятник конструктивизма, построенный по проекту известного советского архитектора Бориса Иофана, полностью преобразится.

На крыше сделают террасу и смотровую площадку, внутри откроют пять кинозалов, кафе и книжный магазин. "Ударник" – один из старейших кинотеатров столицы, он заработал еще в 1931 году. На тот момент это был самый крупный кинотеатр в СССР, посетить его одновременно могли полторы тысячи зрителей.

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