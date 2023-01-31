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31 января, 20:00

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"Мой район. Навигатор": в столице восстановят работу кинотеатра "Ударник"

"Мой район. Навигатор": в столице восстановят работу кинотеатра "Ударник"

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В легендарном московском кинотеатре "Ударник" снова будут устраивать премьеры и фестивали. Работы по восстановлению площадки, закрытой еще в 2010 году, начнутся в ближайшее время и продлятся не меньше четырех лет. Памятник конструктивизма, построенный по проекту известного советского архитектора Бориса Иофана, полностью преобразится.

На крыше сделают террасу и смотровую площадку, внутри откроют пять кинозалов, кафе и книжный магазин. "Ударник" – один из старейших кинотеатров столицы, он заработал еще в 1931 году. На тот момент это был самый крупный кинотеатр в СССР, посетить его одновременно могли полторы тысячи зрителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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