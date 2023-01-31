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"Мой район. Навигатор": доходный дом Натальи Тюляевой отреставрировали на улице Забелина
На карте столицы появился еще один отреставрированный особняк. Это построенный на рубеже веков доходный дом почетной гражданки Натальи Тюляевой. Он располагается на улице Забелина.
Обновленные фасады мятного цвета выполнены в стиле эклектики с мотивами модерна. В начале ХХ века такое сочетание было модным, что давало большую свободу действий для архитекторов.
В доходном доме Тюляевой размещались дорогие квартиры, что и определило характер планировки. На каждом этаже размещалась одна квартира, в которой было 11 комнат. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".