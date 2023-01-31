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"Мой район. Навигатор": доходный дом Натальи Тюляевой отреставрировали на улице Забелина

"Мой район. Навигатор": доходный дом Натальи Тюляевой отреставрировали на улице Забелина

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На карте столицы появился еще один отреставрированный особняк. Это построенный на рубеже веков доходный дом почетной гражданки Натальи Тюляевой. Он располагается на улице Забелина.

Обновленные фасады мятного цвета выполнены в стиле эклектики с мотивами модерна. В начале ХХ века такое сочетание было модным, что давало большую свободу действий для архитекторов.

В доходном доме Тюляевой размещались дорогие квартиры, что и определило характер планировки. На каждом этаже размещалась одна квартира, в которой было 11 комнат. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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