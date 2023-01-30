"Мой район. Навигатор": москвичам показали работу столичных ледоколов "Риф" и "Норд"

В акватории Москвы-реки в любую погоду дежурят два ледокола – "Риф" и "Норд". Их основная задача в зимний период – обеспечить судам свободное движение по водной глади.

Их главное отличие от обычных судов – усиленные борта и носовая часть, чтобы плавание по замерзшей реке не создавало затруднений."Риф" и "Норд" работают в паре – они способны двигаться со скоростью семь километров в час по ледяному покрову толщиной до 20 сантиметров. В состав экипажа входит три человека.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".