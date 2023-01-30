"Мой район. Навигатор": музейный город на ВДНХ принял два миллиона посетителей за 2022 год

Музейный город на ВДНХ принял два миллиона посетителей за 2022 год. Рекордные показатели связаны с программой возрождения выставочного комплекса. Музейный город объединил экспозиции, которые находятся в центральной части ВДНХ.

Самые популярные выставочные площадки – крупнейший в стране тематический центр "Космонавтика и авиация", павильон "Макет Москвы" и "Музей гаража особого назначения ФСО России". Павильоны рассчитаны на людей с самым широким кругом интересов, среди которых дети и взрослые.

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