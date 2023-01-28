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28 января, 16:05

Экология

"Мой район. Навигатор": на 36 тыс тонн сократились вредные выбросы в Москве за год

"Мой район. Навигатор": на 36 тыс тонн сократились вредные выбросы в Москве за год

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За год в Москве вредные выбросы углексилого газа удалось сократить на 36 тысяч тонн. Это стало возможно благодаря замене автобусов на электробусы.

Среди их преимуществ не только экологичность, но и то, что они на 30% тише дизельных машин.

Столичный электробусный парк стал одним из крупнейших в мире. Сейчас по улицам города ходят больше тысячи электробусов, обслуживающих 79 маршрутов.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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