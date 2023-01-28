"Мой район. Навигатор": эскалаторы галереи "Воробьевы горы" проехали 2 тыс км за месяц

Подъемники на эскалаторной галерее на Воробьевых горах за месяц проехали около двух тысяч километров. Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Волгограда.

Галерея теперь и транспортный, и туристический объект. Так, до МГУ от станции метро "Воробьевы горы" пешком пешком можно добраться всего 15 минут, раньше дорога занимала почти 40 минут.

Туристов привлекает смотровая площадка на крыше галереи с видом на Москву-реку и спорткомплекс "Лужники". Внутри галереи – три эскалатора, которые поднимают пассажиров на высоту десятиэтажного дома всего за полторы минуты. До запуска подъемников туда приходилось идти пешком.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

