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28 января, 12:10

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"Мой район. Навигатор": эскалаторы галереи "Воробьевы горы" проехали 2 тыс км за месяц

"Мой район. Навигатор": эскалаторы галереи "Воробьевы горы" проехали 2 тыс км за месяц

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Подъемники на эскалаторной галерее на Воробьевых горах за месяц проехали около двух тысяч километров. Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Волгограда.

Галерея теперь и транспортный, и туристический объект. Так, до МГУ от станции метро "Воробьевы горы" пешком пешком можно добраться всего 15 минут, раньше дорога занимала почти 40 минут.

Туристов привлекает смотровая площадка на крыше галереи с видом на Москву-реку и спорткомплекс "Лужники". Внутри галереи – три эскалатора, которые поднимают пассажиров на высоту десятиэтажного дома всего за полторы минуты. До запуска подъемников туда приходилось идти пешком.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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