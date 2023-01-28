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28 января, 08:45

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"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в 2023 году

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в 2023 году

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Сергей Собянин рассказал планах благоустройства Москвы в текущем году. Так, работы пройдут как на популярных бульварах и площадях, так и во дворах спальных районов. В частности, преобразится Цветной бульвар и Хрустальный переулок, обновление ждет Воробьевскую набережную и улицы рядом с Бауманкой.

Как только растает снег работы начнутся и в парках: за год обещают привести 74 парковые территории. А еще 11 прудов в разных районах города очистят, благоустроят и сделают новыми точками притяжения. Среди них Верхний и Нижний Бехтеревские, Алтуфьевский.

Текущий ремонт, замена асфальта, новые детские площадки, современные фонари и лавочки – благоустройство затронет более 1,5 тысячи дворов и 14 тысяч подъездов по всему городу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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