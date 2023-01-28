"Мой район. Навигатор": фестиваль "Снег и лед" закроется в Москве 28 января

В столичном парке "Музеон" завершается фестиваль "Снег и лед". 28 января станет последним днем, когда можно посмотреть на застывшие гейзеры Камчатки, храм Василия Блаженного, высеченных из льда Петра I, Александра Пушкина, Льва Толстого и Юрия Гагарина.

Еще можно погулять по лабиринту, в центре которого расположилась статуя богатыря, а также сфотографироваться с ледяным кроликом, символом 2023 года.

Главное развлечение фестиваля – замок чудес с пятью разноуровневыми горками. Покататься на них могут и дети и взрослые. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".