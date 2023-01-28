Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:45

Город

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Снег и лед" закроется в Москве 28 января

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Снег и лед" закроется в Москве 28 января

"Мой район. Навигатор": Исторический музей будет продавать билеты за полцены 9 февраля

"Мой район. Навигатор": на Москве-реке начали испытывать электросудно "Сетунь"

"Жизнь в большом городе": московский бизнес

Новости часа: в России могут повысить МРОТ выше уровня инфляции в 2023 году

Новости часа: в Швейцарии не увидили оснований для передачи российских активов Киеву

Столичный трафик в вечерние часы составил 7 баллов

Собянин: сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач городских служб

Новости часа: в подвале дома в ЛНР нашли тайник с боеприпасами

Исторический музей будет продавать билеты за полцены 9 февраля

В столичном парке "Музеон" завершается фестиваль "Снег и лед". 28 января станет последним днем, когда можно посмотреть на застывшие гейзеры Камчатки, храм Василия Блаженного, высеченных из льда Петра I, Александра Пушкина, Льва Толстого и Юрия Гагарина.

Еще можно погулять по лабиринту, в центре которого расположилась статуя богатыря, а также сфотографироваться с ледяным кроликом, символом 2023 года.

Главное развлечение фестиваля – замок чудес с пятью разноуровневыми горками. Покататься на них могут и дети и взрослые. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городфестиваливидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика