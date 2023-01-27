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27 января, 21:30

Культура

"Мой район. Навигатор": Исторический музей будет продавать билеты за полцены 9 февраля

"Мой район. Навигатор": Исторический музей будет продавать билеты за полцены 9 февраля

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Исторический музей будет продавать билеты за полцены 9 февраля

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9 февраля Государственному историческому музею исполнится 151 год. По этому случаю билеты будут продавать за полцены. Гостей пригласили посмотреть основную экспозицию и побывать в филиалах: палатах бояр Романовых и музее Отечественной войны 1812 года.

Все мероприятия в стенах музея по случаю праздника будут бесплатными. Вечером, например, в Парадных сенях дадут концерт "Классика при свечах". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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