"Мой район. Навигатор": в столичных теплицах выращивают более 150 видов цветов

К новому сезону в столичных теплицах выращивают более 150 видов цветов. Агрономы тщательно следят за процессом. Цветы по традиции украсят московские улицы, парки и скверы.

Самые красивые композиции можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. У каждого такого цветника есть свой рисунок и орнамент. Позднее подготовят и сами клумбы – специалисты перекопают почву и удалят сорняки.

Высаживают цветы поэтапно в течение всего года, поэтому до самой поздней они радуют горожан. Первыми к майским праздникам распустятся тюльпаны, которые посадили еще в прошлом году.

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