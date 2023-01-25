"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

Мэр Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в городе в 2023 году. Специалисты будут заниматься как популярными бульварами и площадями, так и дворами в спальных районах. Преобразится Цветной бульвар и Хрустальный переулок, обновление ждет Воробьевскую набережную и улицы рядом со станцией метро "Бауманская".

Как только растает снег, работы начнутся в парках – обещают привести в порядок 74 парковые территории. Еще 11 прудов в разных районах города очистят, благоустроят и сделают новыми точками притяжения. Среди них – Верхний и Нижний Бехтеревские, Алтуфьевский пруды.

Благоустройство затронет более полутора тысяч дворов и 14 тысяч подъездов по всему городу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".