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25 января, 20:05

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"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

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Мэр Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в городе в 2023 году. Специалисты будут заниматься как популярными бульварами и площадями, так и дворами в спальных районах. Преобразится Цветной бульвар и Хрустальный переулок, обновление ждет Воробьевскую набережную и улицы рядом со станцией метро "Бауманская".

Как только растает снег, работы начнутся в парках – обещают привести в порядок 74 парковые территории. Еще 11 прудов в разных районах города очистят, благоустроят и сделают новыми точками притяжения. Среди них – Верхний и Нижний Бехтеревские, Алтуфьевский пруды.

Благоустройство затронет более полутора тысяч дворов и 14 тысяч подъездов по всему городу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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