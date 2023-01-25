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"Мой район. Навигатор": в Москве начали подготавливать фонтаны к началу сезона

"Мой район. Навигатор": в Москве начали подготавливать фонтаны к началу сезона

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В Москве начали подготавливать фонтаны. Например, светодинамический фонтан в музее-заповедние "Царицыно" полностью обновят к началу сезона. Подобные объекты в столице обычно запускают в конце апреля. Популярный водный комплекс в "Царицыно" за годы работы начал разрушаться.

В фонтане заменят более четырех тысяч светильников, сотни форсунок, десятки насосов и километры подводных кабелей, электронную и акустическую системы. Подробнее об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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