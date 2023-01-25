01:00Транспорт
"Мой район. Навигатор": в Москве сократили выбросы углекислого газа на 36 тыс тонн за год
За год в столице удалось сократить вредные выбросы углексилого газа на 36 тысяч тонн. Это происходит благодаря замене автобусов на электробусы.
У них много и других преимуществ. Так, новый наземный транспорт на 30% тише дизельных машин. Столичный электробусный парк стал одиним из крупнейших в мире. Сейчас по улицам города ездит более тысячи электробусов, они обслуживают 79 маршрутов. А в этом году планируют добавить еще десятки новых машин.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор