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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве сократили выбросы углекислого газа на 36 тыс тонн за год

"Мой район. Навигатор": в Москве сократили выбросы углекислого газа на 36 тыс тонн за год

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В столице отметили тенденцию к уменьшению загрязнения воздуха

За год в столице удалось сократить вредные выбросы углексилого газа на 36 тысяч тонн. Это происходит благодаря замене автобусов на электробусы.

У них много и других преимуществ. Так, новый наземный транспорт на 30% тише дизельных машин. Столичный электробусный парк стал одиним из крупнейших в мире. Сейчас по улицам города ездит более тысячи электробусов, они обслуживают 79 маршрутов. А в этом году планируют добавить еще десятки новых машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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