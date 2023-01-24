"Мой район. Навигатор": арки на Площади трех вокзалов украсят скульптурами

Шесть арок Каланчевского путепровода на Площади трех вокзалов украсят скульптурные композиции с двуглавым орлом и Георгием Победоносцем.

Именно с такими элементами в стиле неоклассицизма спроектировал путепровод известный архитектор Алексей Щусев в начале XX века. Орлы должны были располагаться на изогнутых фермах. Но от этого пришлось отказаться, так как проезды под ними были слишком узкими.

Вместо ферм Щусев сделал мощные вертикальные опоры. Современные специалисты возрождают идею архитектора.

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