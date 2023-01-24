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24 января, 20:00

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"Мой район. Навигатор": эскалаторы галереи "Воробьевы горы" проехали 2 тыс км за месяц

"Мой район. Навигатор": эскалаторы галереи "Воробьевы горы" проехали 2 тыс км за месяц

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Подъемники на эскалаторной галерее на Воробьевых горах проехали около двух тысяч километров. Это расстояние можно сравнить с маршрутом от Москвы до Волгограда и обратно.

Галерея стала не только транспортным, но и туристическим объектом. Так, до МГУ от станции метро "Воробьевы горы" можно добраться пешком всего 15 минут, а раньше надо было идти 40 минут.

Туристов привлекает смотровая площадка на крыше галереи с видом на Москву-реку и спорткомплекс "Лужники". Нижний вестибюль галереи – это продолжение станции метро "Воробьевы горы". Они находятся рядом друг с другом. А верхний вестибюль ведет к улице Косыгина.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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