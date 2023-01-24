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"Мой район. Навигатор": специалисты отреставрируют библиотеку искусств имени Боголюбова

"Мой район. Навигатор": специалисты отреставрируют библиотеку искусств имени Боголюбова

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Специалисты отреставрируют столичную библиотеку искусств имени Боголюбова. Это одна из старейших библиотек столицы, которая расположена в Тверском районе.

Здание было построено в XIX веке. Усадьба сначала принадлежала маринисту Алексею Боголюбову, затем Николаю Третьякову, а в ХХ веке там открыли библиотеку. Это уникальное хранилище документов, связанных с искусством, – там хранятся более 100 тысяч материалов.

Проект реставрации уже утвердили. Специалисты обновят фасады, восстановят лепной декор, отремонтируют кровлю. Внутри усадьбы будут реставрировать окна, двери, паркет и потолки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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