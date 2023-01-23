Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": новогодние световые элементы будут украшать столицу до весны

"Мой район. Навигатор": новогодние световые элементы будут украшать столицу до весны

Бесплатный поезд-музей представили на Белорусском вокзале

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Новые способы входа добавили в приложение "Парковки России"

"Цифра дня": 22,4%

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Новости часа: новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе

Жителям столицы рассказали о работе галереи "Воробьевы горы"

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

Светящиеся белые медведи, мерцающие разноцветные павлины, переливающиеся световые водопады – часть праздничных инсталляций оставят в Москве до весны. Они служат дополнительным источником освещения на улицах и в парках Москвы.

Дело в том, что инсталляции потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, чем обычные светильники и фонари. Конструкции безопасны, поэтому могут работать в любую погоду. В итоге столицу украсили более 4 тысяч декоративных конструкций.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика