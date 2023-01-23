"Мой район. Навигатор": новогодние световые элементы будут украшать столицу до весны

Светящиеся белые медведи, мерцающие разноцветные павлины, переливающиеся световые водопады – часть праздничных инсталляций оставят в Москве до весны. Они служат дополнительным источником освещения на улицах и в парках Москвы.

Дело в том, что инсталляции потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, чем обычные светильники и фонари. Конструкции безопасны, поэтому могут работать в любую погоду. В итоге столицу украсили более 4 тысяч декоративных конструкций.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".