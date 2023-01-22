22 января, 18:20Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об открытии путепровода в Коммунарке
Москвичам рассказали об открытии путепровода в Коммунарке, который расположен на пересечении улицы Александры Монаховой со строящейся магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Будущая трасса станет частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов столицы.
Остальные участки магистрали планируют достроить в 2024–2026 годах. Трасса протянется на 22,5 километра. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор