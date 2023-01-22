"Мой район. Навигатор": трассу от Солнцево до Варшавского шоссе достроят к 2026 году

Будущая трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов столицы.

Недавно был открыт третий участок этой дороги, от Киевского до Боровского шоссе. Остальные участки магистрали планируют достроить в 2024–2026 годах. Трасса протянется на 22,5 километра. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".