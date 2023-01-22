"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал об открытии путепровода в Коммунарке

Сергей Собянин рассказал об открытии путепровода в Коммунарке, который расположен на пересечении улицы Александры Монаховой со строящейся магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По словам мэра Москвы, трасса, которая будет выполнять функции дублера МКАД, свяжет свяжет южные и юго-западные районы Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

Отмечается, что остальные участник магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе достроят в 2024 и 2026 году.