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"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал об открытии путепровода в Коммунарке

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал об открытии путепровода в Коммунарке

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Сергей Собянин рассказал об открытии путепровода в Коммунарке, который расположен на пересечении улицы Александры Монаховой со строящейся магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По словам мэра Москвы, трасса, которая будет выполнять функции дублера МКАД, свяжет свяжет южные и юго-западные районы Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

Отмечается, что остальные участник магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе достроят в 2024 и 2026 году.

Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвывидеогороддороги
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