"Мой район. Навигатор": движение по новому путепроводу запустили в Коммунарке

Жителям Коммунарки больше не нужно выезжать на шоссе, чтобы добраться из одного поселения в другое. Для автомобилистов новый мост сделал поездки быстрее, а для пешеходов – комфортнее. Тротуары широкие – около 2 метров, и огорожены отбойником.

Путепровод был необходим еще и для того, чтобы под ним прошел наземный участок Сокольнической линии метро до станции "Потапово", которую сейчас строят.

Подробнее об этом – в программе "Мой район. Навигатор".