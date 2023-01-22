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22 января, 08:10

Транспорт

"Мой район. Навигатор": движение по новому путепроводу запустили в Коммунарке

"Мой район. Навигатор": движение по новому путепроводу запустили в Коммунарке

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Жителям Коммунарки больше не нужно выезжать на шоссе, чтобы добраться из одного поселения в другое. Для автомобилистов новый мост сделал поездки быстрее, а для пешеходов – комфортнее. Тротуары широкие – около 2 метров, и огорожены отбойником.

Путепровод был необходим еще и для того, чтобы под ним прошел наземный участок Сокольнической линии метро до станции "Потапово", которую сейчас строят.

Подробнее об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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