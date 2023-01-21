"Мой район. Навигатор": на ВДНХ пополнилась коллекция скульптур

На ВДНХ пополнилась коллекция скульптур. Новая экспозиция – ледяная. Гуляя по территории комплекса в разных местах, теперь можно найти новогодние елки из льда. Для этого маршрут нужно проложить от арки Главного входа к площади Промышленности, и еще заглянуть за здание Музея ВДНХ. У катка можно сделать необычную фотографию с ледяными коньками, а после прокатиться на самой большой ледовой площадке столицы.