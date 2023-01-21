07:50Транспорт
"Мой район. Навигатор": "Тютчевская" станция метро
В столице появится станция метро, посвященная еще одному русскому поэту. На Троицкой линии, которая свяжет Москву и ТиНАО, строится "Тютчевская" станция. Она расположена на 42 километре МКАД и находится прямо посередине новой ветки. Дизайн станции будет посвящен творчеству Федора Тютчева. На алюминиевых панно на путевых стенах разместятся отрывки из его стихотворений. У станции будет один наземный павильон с выходами в сторону МКАД, поселку Мосрентген и автобусным остановкам.
Подробнее – на телеканале Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор