"Мой район. Навигатор": "Тютчевская" станция метро

В столице появится станция метро, посвященная еще одному русскому поэту. На Троицкой линии, которая свяжет Москву и ТиНАО, строится "Тютчевская" станция. Она расположена на 42 километре МКАД и находится прямо посередине новой ветки. Дизайн станции будет посвящен творчеству Федора Тютчева. На алюминиевых панно на путевых стенах разместятся отрывки из его стихотворений. У станции будет один наземный павильон с выходами в сторону МКАД, поселку Мосрентген и автобусным остановкам.

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