Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:50

Транспорт

"Мой район. Навигатор": "Тютчевская" станция метро

"Мой район. Навигатор": "Тютчевская" станция метро

Суд признал незаконными габариты разрешенной к провозу ручной клади "Победы"

На МЦК из-за строительства пешеходного тоннеля закрыт участок между Крымской и Хорошево

"Мой район. Навигатор": движение поездов ограничат между станциями Крымская и Хорошево

Новости часа: тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля

Авиакомпания "Победа" не будет менять общий подход к провозке ручной клади после суда

"Мой район. Навигатор": график движения поездов изменится на МЦК 21 января

Новости часа: Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в этом году

Тариф "Платона" проиндексируют с 1 февраля

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

В столице появится станция метро, посвященная еще одному русскому поэту. На Троицкой линии, которая свяжет Москву и ТиНАО, строится "Тютчевская" станция. Она расположена на 42 километре МКАД и находится прямо посередине новой ветки. Дизайн станции будет посвящен творчеству Федора Тютчева. На алюминиевых панно на путевых стенах разместятся отрывки из его стихотворений. У станции будет один наземный павильон с выходами в сторону МКАД, поселку Мосрентген и автобусным остановкам.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика