Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:25

Транспорт

"Мой район. Навигатор": движение поездов ограничат между станциями Крымская и Хорошево

"Мой район. Навигатор": движение поездов ограничат между станциями Крымская и Хорошево

Новости часа: тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля

Авиакомпания "Победа" не будет менять общий подход к провозке ручной клади после суда

"Мой район. Навигатор": график движения поездов изменится на МЦК 21 января

Новости часа: Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в этом году

Тариф "Платона" проиндексируют с 1 февраля

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Новости часа: российские военные поразили 78 артподразделений ВСУ в течение 20 января

Лоукостер "Победа" сохранит оба варианта провоза ручной клади после решения суда

"Актуальный репортаж": машины могут отправлять на штрафстоянки за проблемы с подвеской

21 января не будет движения поездов между станциями Крымская и Хорошево Москоского центрального кольца. В течение всего дня будут закрыты станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина. На действующем участке по часовой стрелке составы будут следовать только до Крымской, а против часовой – до станции Хорошево. Интервал движения составит восемь минут.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика