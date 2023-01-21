"Мой район. Навигатор": движение поездов ограничат между станциями Крымская и Хорошево

21 января не будет движения поездов между станциями Крымская и Хорошево Москоского центрального кольца. В течение всего дня будут закрыты станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина. На действующем участке по часовой стрелке составы будут следовать только до Крымской, а против часовой – до станции Хорошево. Интервал движения составит восемь минут.

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