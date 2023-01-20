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20 января, 20:00

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"Мой район. Навигатор": флагманский центр больницы имени Вересаева открылся в Москве

"Мой район. Навигатор": флагманский центр больницы имени Вересаева открылся в Москве

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В столице открылся флагманский центр городской клинической больницы имени Вересаева. Это первый центр, который заработал по новому стандарту экстренной медицины. Например, в центре будет действовать новый способ распределения пациентов в зависимости от их состояния.

В корпусе установили высокотехнологическое оборудование. Единые медицинские алгоритмы помогают повысить качество диагностики и лечения.

Всего в Москве планируют открыть скоропомощные стационары при шести больницах. Каждый центр сможет принимать до 200 пациентов в день. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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