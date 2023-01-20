20 января, 20:00Город
"Мой район. Навигатор": флагманский центр больницы имени Вересаева открылся в Москве
В столице открылся флагманский центр городской клинической больницы имени Вересаева. Это первый центр, который заработал по новому стандарту экстренной медицины. Например, в центре будет действовать новый способ распределения пациентов в зависимости от их состояния.
В корпусе установили высокотехнологическое оборудование. Единые медицинские алгоритмы помогают повысить качество диагностики и лечения.
Всего в Москве планируют открыть скоропомощные стационары при шести больницах. Каждый центр сможет принимать до 200 пациентов в день. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".