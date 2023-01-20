"Мой район. Навигатор": график движения поездов изменится на МЦК 21 января

График движения поездов изменится на МЦК в субботу, 21 января. Составы не будут ходить между станциями Крымская и Хорошёво. Это необходимая мера, чтобы построить пешеходный тоннель на транспортно-пересадочном узле "Тестовская". Через этот ТПУ пройдет МЦД-4 в 2023 году.

За день специалисты установят инженерные сооружения для будущей стройки тоннеля под путями. Утром 22 января МЦК вернется к обычной работе. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".