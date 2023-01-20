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20 января, 23:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": график движения поездов изменится на МЦК 21 января

"Мой район. Навигатор": график движения поездов изменится на МЦК 21 января

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График движения поездов изменится на МЦК в субботу, 21 января. Составы не будут ходить между станциями Крымская и Хорошёво. Это необходимая мера, чтобы построить пешеходный тоннель на транспортно-пересадочном узле "Тестовская". Через этот ТПУ пройдет МЦД-4 в 2023 году.

За день специалисты установят инженерные сооружения для будущей стройки тоннеля под путями. Утром 22 января МЦК вернется к обычной работе. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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