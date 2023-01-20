"Мой район. Навигатор": первая новостройка по программе реновации в Красносельском районе

У тысяч московских семей в данный момент приятные хлопоты – они переезжают в новые квартиры по реновации. Недавно программа преодолела значимый рубеж – переезд случился у 100-тысячного участника. Среди новоселов и жители Красносельского района. Там началось переселение в первую новостройку, возведенную на Русаковской улице.

Новостройка находится всего в 200 метрах от старого дома. Так что после переезда жителям не нужно будет менять привычные маршруты. А еще в этом квартале хорошая транспортная и социальная инфраструктура. В шаговой доступности есть станция метро "Красносельская", а через дорогу – школа.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".