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"Мой район. Навигатор": первая новостройка по программе реновации в Красносельском районе

"Мой район. Навигатор": первая новостройка по программе реновации в Красносельском районе

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У тысяч московских семей в данный момент приятные хлопоты – они переезжают в новые квартиры по реновации. Недавно программа преодолела значимый рубеж – переезд случился у 100-тысячного участника. Среди новоселов и жители Красносельского района. Там началось переселение в первую новостройку, возведенную на Русаковской улице.

Новостройка находится всего в 200 метрах от старого дома. Так что после переезда жителям не нужно будет менять привычные маршруты. А еще в этом квартале хорошая транспортная и социальная инфраструктура. В шаговой доступности есть станция метро "Красносельская", а через дорогу – школа.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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