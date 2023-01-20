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"Мой район. Навигатор": звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

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На ВДНХ зажглась рубиновая звезда. Она снова украшает шпиль павильона "Зерно". В июле 2022 года ее демонтировали с помощью специальной техники и отправили в мастерскую для реставрации. Звезда выполнена из стекла рубинового цвета.

Главной задачей специалистов было максимально точно воссоздать этот оттенок. Они выяснили, что стекла состоят из трех слоев – белого, прозрачного и красного. Реставраторы вырезали 80 стекол.

Привели в порядок и сам шпиль павильона "Зерно" – обновили аварийные детали и покрыли его сусальным золотом. "Зерно" – третья по высоте постройка на ВДНХ. В данный момент продолжается реставрация этого павильона.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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