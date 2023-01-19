"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о становлении творческого квартала "Арма"

Как в Москве появились первые газовые фонари? Когда в 19 веке столицу решили осветить, объявили специальный конкурс. Его выиграла англо-голландская фирма, которая построила к 1865 году Московский газовый завод за Курской железной дорогой. До наших дней сохранились несколько корпусов и газгольдеры в Нижнем Сусальном переулке.

Газгольдеры спроектировал архитектор Рудольф Бернгард. Внутри кирпичных зданий находились огромные металлические резервуары. В них и хранили сниженный газ для освещения города. В 1924 году на предприятии произошло интересное событие.

Режиссер Сергей Эйзинштейн в одном из цехов представил премьеру своего спектакля "Противогазы". В середине 20 века завод перестроили и перепрофелировали, там начали производить газовое оборудование – например, счетчики и плиты. Позднее завод получил название "Арма", так там создавали газопроводные армы. А в 90-е годы предприятие закрылось. В 2010 году пространство реконструировали, здесь организовали целый творческий квартал "Арма" с бизнес-центром, фотостудиями, клубами и барами.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".