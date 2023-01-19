"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали здание из доходных домов купца Лобозева

В столице отреставрировали постройку из ансамбля доходных домов купца Алексея Лобозева. Это здание – архитектурное достояние Басманного района. Возвели его в 1893 году в стиле эклектики.

Главной задачей реставраторов было вернуть дому его первозданную красоту. Специалисты создали уникальный проект, который учитывал все нюансы старинного здания. Сначала реставраторы убрали слой краски и нанесли антигрибковую защиту, затем заменили кирпичи и привели в порядок архитектурные элементы.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".