"Мой район. Навигатор": в Москве открыли флагманский центр НИИ им Склифосовского

Сергей Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Система скоропомощных станционаров – это уникальный и современный подход к экстренной медицине. Например, там будет действовать новый способ распределения пациентов в зависимости от степени тяжести их заболевания. Это уже второй подобный центр в столице.

Благодаря вводу этого корпуса "Склиф" увеличит свои возможности по мощности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза. В день флагманский центр сможет принимать до 200 пациентов.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".