"Мой район. Навигатор": в столице появились 10 новых маршрутов наземного транспорта

Новые автобусные маршруты в Москве связали жилые кварталы с самыми востребованными у горожан местами. Больше всего автобусов запустили в ТиНАО и на юго-востоке столицы – по три. Всего новых маршрутов – 10.

Например, автобусы начали курсировать по МСД. Новый экспресс-маршрут 643 соединил восток и север столицы. Автобусы на этой линии проезжают сразу через семь районов Москвы.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".