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18 января, 22:25

Город

"Мой район. Навигатор": в столице появились 10 новых маршрутов наземного транспорта

"Мой район. Навигатор": в столице появились 10 новых маршрутов наземного транспорта

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Новые автобусные маршруты в Москве связали жилые кварталы с самыми востребованными у горожан местами. Больше всего автобусов запустили в ТиНАО и на юго-востоке столицы – по три. Всего новых маршрутов – 10.

Например, автобусы начали курсировать по МСД. Новый экспресс-маршрут 643 соединил восток и север столицы. Автобусы на этой линии проезжают сразу через семь районов Москвы.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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