"Мой район. Навигатор": участок МСД открыт от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Московский скоростной диаметр стал одной из самых востребованных магистралей столицы. Ежедневно трассой пользуется более 230 тысяч горожан. Достроить ее планируют уже в 2023 году, а пока открыто движение по новому участку – от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

МСД на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую строят федеральные строители. Новая трасса должна к сентябрю подойти к Москве.

Строительство участка в три километра от Покровской улицы до Зенинского шоссе завершили на восемь месяцев раньше срока. Также в рамках проекта построили и реконструировали более восьми километров дорог, возвели путепровод и подземные переходы. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".