"Мой район. Навигатор": в Москве начался капитальный ремонт Краснопресненской набережной

От Дома правительства, мимо парадных "сталинок" и до Москва-Сити – этот красивый маршрут пролегает по Краснопресненской набережной. И в этом году он станет еще более комфортным.

На набережной начался капитальный ремонт. Там заменят чугунные ограждения и гранитную облицовку. Работы проводят днем. Для автомобилистов на набережной в связи с этим ничего не поменялось. А вот тротуар частично перекрыли. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".