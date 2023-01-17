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17 января, 22:45

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"Мой район. Навигатор": в Москве начался капитальный ремонт Краснопресненской набережной

"Мой район. Навигатор": в Москве начался капитальный ремонт Краснопресненской набережной

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От Дома правительства, мимо парадных "сталинок" и до Москва-Сити – этот красивый маршрут пролегает по Краснопресненской набережной. И в этом году он станет еще более комфортным.

На набережной начался капитальный ремонт. Там заменят чугунные ограждения и гранитную облицовку. Работы проводят днем. Для автомобилистов на набережной в связи с этим ничего не поменялось. А вот тротуар частично перекрыли. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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