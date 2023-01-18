"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали русский аналог названия для системы Face Pay

Жители Москвы приняли участие в опросе, выбрав новое название для сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay. Голосование проводилось на портале "Активный гражданин".

Опрос среди москвичей стартовал еще осенью 2022 года. Было предложено несколько вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты". Порядка 21% проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты".

Система биометрической оплаты работает сейчас в метро и на МЦК, а в будущем может появиться в "Аэроэкспрессах" и на регулярных речных маршрутах. Пассажирам не нужно прикладывать проездной или банковскую карту к валидатору. Турникет открывается, как только человек к нему подходит.

Чтобы система узнала пассажира, нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", сфотографироваться и привязать банковскую карту к аккаунту. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".